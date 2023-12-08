Dolar
28.98
Euro
31.24
Altın
2,027.92
ETH/USDT
2,365.10
BTC/USDT
43,770.00
BIST 100
7,935.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen “TRT World Forum 2023” programında konuşuyor
logo
Dünya

Almanya’da makinistler 1 ay içinde ikinci kez greve gitti

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde ikinci kez greve gitti.

Bahattin Gönültaş  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Almanya’da makinistler 1 ay içinde ikinci kez greve gitti

Berlin

Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 7 Aralık’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde saat 22.00'de başladı.

Makinistlerin 1 aydan kısa süre içindeki 2. grevinin bugün saat 22.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

GDL, taleplerine yönelik herhangi bir anlaşmaya varılamazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin gelecek yılın başında "daha uzun ve daha yoğun" olacağı konusunda uyardı.

GDL, daha önce 15-16 Kasım’da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Deutsche Bahn, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini kabul etmeyerek, 32 aylık bir toplu anlaşma süresi için çalışanların ücret ve maaşlarında yüzde 11 artış teklif etti. GDL, bu teklifi reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır
Yerel ve ulusal gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi
İETT otobüsünü iterek durdurmak isteyen sürücü hayatını kaybetti
Ankara'da sahipsiz köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası AA'ya konuştu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Benzer haberler

Almanya’da makinistler 1 ay içinde ikinci kez greve gitti

Almanya’da makinistler 1 ay içinde ikinci kez greve gitti

Washington Post gazetesi çalışanları 1970'lerden bu yana ilk defa grev yaptı

Almanya'da makinistler ve demir yolları çalışanları bir kez daha greve gidecek

Almanya, ABD’nin Batı Şeria’da şiddet uygulayan yerleşimcilere vize yasağı getirecek olmasından memnun

Almanya, ABD’nin Batı Şeria’da şiddet uygulayan yerleşimcilere vize yasağı getirecek olmasından memnun
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı

İtalya'da doktorlar ve hemşireler greve gitti

İtalya'da doktorlar ve hemşireler greve gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet