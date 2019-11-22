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Dünya

Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 22.11.2019
Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve ABD'nin askeri faaliyetlerini değerlendirdi.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bozmasıyla silah kontrol mekanizmasına darbe vurduğunu belirten Putin, "INF'deki füze modellerinin dünyanın çeşitli yerlerinde konuşlandırılması yönündeki tehditler gerilimi arttırdı." yorumunda bulundu.

Putin, NATO'nun ülkesinin sınırları yakınlarında askeri siyasi altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz. Bu koşullarda uluslararası alandaki değişiklikleri analiz ederek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda askeri alandaki potansiyelimizi geliştirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uzayın hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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