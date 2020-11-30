Euro
9.34
Dolar
7.82
BIST 100
1,283.58
Altın
1,780.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

Rusya, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı.

Emre Gürkan Abay   | 30.11.2020
Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçları için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi.

Açıklamada, olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrıda bulunuldu.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 273 bini geçti
Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor
İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Benzer haberler

İranlı milletvekilinden Ruhani yönetimine casusluk suçlaması

İranlı milletvekilinden Ruhani yönetimine casusluk suçlaması

Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

İran nükleer anlaşmasının tarafları 16 Aralık'ta Viyana'da bir araya gelecek

İran nükleer anlaşmasının tarafları 16 Aralık'ta Viyana'da bir araya gelecek

Lübnan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

Lübnan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı
İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti