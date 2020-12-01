Euro
9.43
Dolar
7.87
BIST 100
1,308.39
Altın
1,810.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Kuril Adaları'na ilk defa S-300 konuşlandırdı

Rusya’nın, Japonya sınırına yakın Kuril Adaları'na ilk defa S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırdığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 01.12.2020
Rusya, Kuril Adaları'na ilk defa S-300 konuşlandırdı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nin komutanı Orgeneral Genadi Jidko’nun bölgeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Kuril Adaları'na konuşlandırılan S-300 hava sistemlerinin denetlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede Rus hava sahasının ihlal edildiği senaryolara yönelik de bir tatbikat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, adalara ilk defa konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin S-300 modelinin son nesil üretimi olan S-300V4 sistemi olduğu belirtildi.

Rus üretimi S-300V4, kritik önem taşıyan tesisleri ve kuvvet gruplarını balistik hava saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi
Uzmanından Kovid-19'a karşı 'bağışıklığı güçlendirin' uyarısı
Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor
Avrupa İlaç Ajansına Kovid-19 aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı
Yunanistan'da Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Rusya, Kuril Adaları'na ilk defa S-300 konuşlandırdı

Rusya, Kuril Adaları'na ilk defa S-300 konuşlandırdı

Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor

Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

Biden, Hint-Pasifik'te ABD-Japonya ittifakı doğrultusunda politikalar sürdürecek

Biden, Hint-Pasifik'te ABD-Japonya ittifakı doğrultusunda politikalar sürdürecek
Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı
Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi