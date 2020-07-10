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Dünya, Libya

Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Libya meselesini görüştü.

Ali Cura   | 10.07.2020
Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya’daki durumu müzakere ettiğini ifade etti. 

Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.

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