Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya’daki durumu müzakere ettiğini ifade etti.
Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.