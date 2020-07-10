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Dünya

Lavrov: ABD tüm silah kontrol mimarisini sökmeye devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD’nin tüm silah kontrol mimarisini sökmeye devam etiğini" söyledi.

Dmitri Chirciu   | 10.07.2020
Lavrov: ABD tüm silah kontrol mimarisini sökmeye devam ediyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, video konferans yoluyla katıldığı Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda nükleer silah alanında risklerin arttığını belirten Lavrov, "Güvenlik ve uluslararası stratejik istikrar alanındaki durum açıkça bozuluyor. Bunun nedeni, ABD’nin küresel hakimiyete tekrar sahip olma isteğidir." yorumunda bulundu.

ABD’nin stratejik istikrar terimini reddettiğine dikkati çeken Lavrov, Rusya’nın bundan endişe duyduğunu dile getirdi.

"ABD, tüm silah kontrol mimarisini sökmeye devam ediyor." diyen Lavrov, ABD ile yeni silah sistemi kontrolünü istişare etmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

"Bölgenin Libya ile aynı kaderi paylaşmasını istemiyoruz"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki duruma da değinen Lavrov, "Burada kontrollü kaosun sürdürülmesiyle ilgili stratejik açıdan ilgimiz yok. Bu ilgi, bazı büyük bölgesel olmayan ülkelerde var." diye konuştu.

Lavrov, bu bölgedeki ülkelerin Libya ile aynı kaderi paylaşmasını istemediklerini vurguladı.

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