Putin ile Merkel Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesini telefonda görüştü.

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesini görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye meselesinin çözümü ele alındı.

Açıklamada, Putin'in Soçi'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucunda Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki" durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı hakkında Merkel'e bilgi verdiği belirtildi.

Ukrayna krizine değinilen görüşmede, dünya finans piyasasındaki olumsuz eğilimin de ele alındığı kaydedildi.

Muhabir: Ali Cura























