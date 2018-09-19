İran'da Kalkınma Partisi Genel Başkanı Gulamhüseyin Kerbasçiyan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye görevinden istifa etmesi için çağrıda bulundu.

İSTANBUL

İran'da yayımlanan Endişeyi Puya Dergisi'ne konuşan reformist eğilimli Gulamhüseyin Kerbasçiyan, "Eğer Ruhani (bazı engellemelerden dolayı) bir iş yapamıyorsa, bir kahraman gibi görevinden ayrılmalı ve halka, 'ey insanlar ben yapmak istemiştim fakat bir duvarla karşılaştım' demelidir." dedi.

Bunun tek başına Ruhani'nin bir kahraman olmasına katkı sağlamayacağını, en azından halk tarafından nefret edilen bir siyasetçi olmaktan kurtarabileceğine değinen Kerbasçiyan, Ruhani ve hükümetinin seçimlerden önce düşündüklerini yerine getiremediğini belirtti.

Ruhani'nin 2013 seçimleri öncesinde politik olaylar karşısında yavaş davranmakla suçlandığını hatırlatan Kerbasçiyan, "Ruhani ağır bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanının ağır değil, aktif olması istenir." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki reformistlerin öncelikleri arasında yer alan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapsinden serbest bırakılması konusunun Ruhani'nin öncelikleri arasında yer almadığını dile getiren Kerbasçiyan, Ruhani'nin önceliğinin nükleer anlaşma ve dış politika olduğunu bunun da ABD'nin söz konusu anlaşmadan çekilmesiyle sonuçsuz kaldığını değerlendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Kerbasçiyan, halkın sorunlarını suhuletle çözme yoluna gittiğini, ülkedeki reformist ve muhafazakarların yapısal değişikliklere gitmemeleri durumunda halkın desteğini alamayacaklarını kaydetti.

Muhabir: Khalilur Rahman Salahshoor,Mustafa Melih Ahıshalı