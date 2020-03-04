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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.

Emre Gürkan Abay   | 04.03.2020
Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Moskova

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.

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