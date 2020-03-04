Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.
Moskova
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.
İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.