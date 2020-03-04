Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.