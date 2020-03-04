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Türkiye

Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2020
Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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