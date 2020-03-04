Euro
6.77
Dolar
6.08
BIST 100
110,785.40
Altın
1,637.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

AB'nin ve Yunanistan'ın göç politikaları Brüksel'de protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan ve Avrupa Birliğinin göç politikaları protesto edildi.

Yusuf Hatip   | 04.03.2020
AB'nin ve Yunanistan'ın göç politikaları Brüksel'de protesto edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de, AB'nin ve Yunanistan'ın göç politikaları protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan ve Avrupa Birliğinin (AB) göç politikaları protesto edildi. AB kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşuna (STK) üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi.

"Nasıl bir canavar çocukların boğulmasına göz yumar", "Sınırları şimdi açın", "Şiddete derhal son verin" yazılı pankart ve döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara kapımız açık" sloganları attı.

Protestoda okunan bildiride, "Sığınmacıların yeniden yerleştirilmesine hız verilmeli. AB'nin göç politikalarında reform yapılmalı. Yunanistan, sığınma hakkına saygı duymalı." şeklindeki talepler dile getirildi.

AB liderlerini eleştiren göstericiler, olaysız dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği

Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği

AB'nin ve Yunanistan'ın göç politikaları Brüksel'de protesto edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan sığınmacıların park alanı olmayacak

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi

Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi
Sivil toplum kuruluşlarından sığınmacılarla ilgili dünyaya ortak çağrı

Sivil toplum kuruluşlarından sığınmacılarla ilgili dünyaya ortak çağrı