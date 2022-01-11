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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya'nın sınırlarındaki güvenliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkenin sınırlarındaki güvenliği ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 11.01.2022
Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya'nın sınırlarındaki güvenliği görüştü

Moskova

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın sınır bölgelerindeki çalışmaların organizasyonuyla ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

Putin, "Burada, güvenlik ve altyapı ile ilgili çok sorun var." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ile NATO'ya güvenlik garantileriyle ilgili teklifler iletmişti

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

Rusya ve ABD arasında, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde güvenlikle ilgili görüşmeler yapılmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın NATO-Rusya Konseyi, 13 Ocak'ta ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları düzenlenecek.

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