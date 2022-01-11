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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 11.01.2022
Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

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