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Dünya

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Rusya'daki isyanı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Wagner grubunun Rus yönetimine isyanını ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Rusya'daki isyanı görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'daki Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin ele alındığı görüşmede, BAE lideri Rus yönetiminin eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

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