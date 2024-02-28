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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumu, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ile ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood'un atışmasına sahne oldu.

Şerife Çetin  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı

New York

BMGK'de "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı.

Burada ilk sözü alan Nebenzia, ABD ile "Batılı meslektaşlarını" İsrail'in gıdayı savaş aracı olarak kullanmasına müsaade etmekle suçladı.

ABD'nin müzakereye sunduğu karar tasarısının ateşkes çağrısında bulunmadığını belirten Nebenzia, tasarının "öldürme yetkisi" verdiğini söyledi.

Nebenzia'nın ardından söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wood, "Herkese Rusya'nın insani krizlerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke olmadığını, bunlara neden olan bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Wood, bunun için Ukrayna'ya bakmanın yeterli olacağını, BM Şartı'nı ihlal eden Rusya'nın başka bir ülkeyi eleştirme hakkı bulunmadığını dile getirerek, "Rusya'nın sivil altyapıların zarar görmesiyle ilgili endişelerini dinledim ama ciddiye alamadım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Nebenzia, Wood'a Ukrayna ile Gazze'yi karşılaştırdığı için utanması gerektiğini söyleyerek, "Irak, Afganistan ve Suriye'ye ağır hasar vererek bombalayan ülke olarak bize ders veremezsiniz." dedi.

Nebenzia, "Bizim hatamızı gözümüze sokmadan önce kendi yanlışlarınızı görün." şeklinde konuştu.

Wood ise Ukrayna ve Gazze arasında karşılaştırma yapmadığını, Rusya'nın eylemlerine dikkat çektiğini belirterek, Nebenzia'ya "Siz Ukrayna'yı bombalamadığınızı mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Nebenzia ise Rusya'nın Ukrayna'da sadece askeri hedefleri vurduğunu savunarak, tartışmayı sonlandırma talebinde bulundu.

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