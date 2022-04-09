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Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda Karabağ’ı görüştü.

Dmitri Chirciu   | 09.04.2022
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’ı görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karabağ meselesinin ele alındığı görüşmede, Aliyev ile Paşinyan’ın 6 Nisan’da Belçika'nın başkenti Brüksel’de yaptığı görüşmenin sonuçları istişare edildi.

Görüşmede, Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanması ve bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konularında Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırın belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması ve barış anlaşmasının hazırlığı konularının da ele alındığı görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Paşinyan, 19 Nisan’da Moskova’yı ziyaret edecek

Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise Paşinyan ve Putin’in telefon görüşmesinde, Rusya ve Ermenistan arasında ekonomi alanındaki iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alanla ilgili konuların Paşinyan’ın 19 Nisan’da Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyarette ele alınması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

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