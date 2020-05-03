Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Safvan Allahverdi   | 03.05.2020
Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre üyelerinden de teşekkür

Diğer yandan bazı Temsilciler Meclisi vekilleri de konuya dair Twitter'dan açıklama yaparak Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin ABD'nin salgınla mücadele edebilmesi için gönderdiği tıbbi ve gerekli ekipmanları iyi niyet ve dayanışma içeren bir jest olarak tanımlayan Cumhuriyetçi Vekil Alex Mooney, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu kritik zamanlarda gösterdiği müttefiklikten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cömertliğin için teşekkürler Türkiye" 

Ayrıca Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu üyesi olan Steve Chabot da benzer bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede ön saflarımızda görev yapan sağlıkçılarımızın korunması için bu haftada iki kez yaptığı bağışlar için teşekkür ederim. Cömertliğin için teşekkürler Türkiye." dedi.

Demokrat Vekil Alcee Hasting ise Türk halkına binaen Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek, yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Güney Karolina Vekili Joe Wilson da yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD-Türkiye ilişkilerine odaklanan Türk Dostluk Grubu Başkan Vekili olarak, NATO müttefikimiz Türkiye'nin cömertliğine minnettarım. Büyükelçi Serdar Kılıç'ın başarıyla temsil ettiği değerli Türkiye. Beraber çalışarak, Türk ve Amerikan halkını Wuhan virüsünden koruyacağız.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür
Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle harcamalarında büyük kısıntıya gidiyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de koronavirüs uyarısı
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

Benzer haberler

Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle harcamalarında büyük kısıntıya gidiyor

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pakistan 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek

Pakistan 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek