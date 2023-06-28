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Dünya

Polonya ordusu, 14 Abrams tankını teslim aldı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den satın alınan Abrams tanklarından 14'ünün bugün Polonya ordusuna teslim edildiğini bildirdi.

Murat Temizer  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Polonya ordusu, 14 Abrams tankını teslim aldı

Varşova

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den satın alınan Abrams tanklarından 14'ünün bugün Polonya ordusuna teslim edildiğini bildirdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Szczecin şehrinde tankları karşılayan Blaszczak, burada değerlendirmelerde bulundu.

Blaszczak, bu yıl 2 Abrams teslimatı daha yapılacağını belirterek, "Mürettebatımız zaten eğitildi. Bu tanklar, Polonya askerlerine gidecek ve caydırıcılığımızı güçlendirecek. Polonya topraklarının hiçbir parçasının düşmana verilmeyeceği ilkesini benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da yaşananların farkında olduklarının altını çizen Blaszczak, "Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak her şeyden önce Polonya ordusunu güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da bu yönde." diye konuştu.

Blaszczak, bugünün, Polonya ordusu için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, 14 Abrams tankı, Polonya ordusuna teslim edildi." dedi.

ABD tarafından finanse edilecek

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını, 4 Ocak'ta bildirmişti.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.

Polonya, modernize edilmiş 116 tanka ek olarak 250 son teknoloji Abrams tankı da sipariş etmişti.

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