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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti

Polonya Hükümeti Sözcüsü Müller, Varşova hükümetinin taahhütte bulunduğu ilk Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslim edildiğini belirtti.

Murat Temizer   | 24.02.2023
Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti

Varşova,Kiev

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Kiev'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Polonya'nın güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Müller, bu ziyaretin Avrupa ve Ukrayna'nın güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Müller, "Polonya'dan ilk Leopard tankları, Ukrayna'daki komşularımıza gitti." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Kiev'deki konuşmasında, Rusya ile normal şekilde işbirliği yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Ukraynalıların yalnız olmadığının altını çizen Moraiwecki, "Rus propagandası ülkelerimizin arasını açmaya çalışıyor ama Polonya, Avrupa ve tüm özgür dünya arkanızda." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Ukrayna'nın bu savaşı kazanmak zorunda olduğunu belirterek, "Rusya, özgürlük isteyen bir ulusu yok etmenin imkansız olduğunu anlamıyor. Rus köleliğinin tadını biliyoruz ve bizim dünyamız özgürlükler dünyası." diye konuştu.

Polonya'ya sığınan tüm Ukraynalı kadın ve çocukların güvende olduğunu, kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade eden Morawiecki, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın yeniden özgür, güvenli ve egemen olacağı gün gelecek. Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve NATO'nun bir parçası olacağı gün gelecek. Nihai zafere daha yakınız. Bugün buraya sadece bir destek sözüyle gelmedim. Polonya, Ukrayna'yı destekleyen bir koalisyon kuran ilk ülke oldu. Bugün ilk 4 Leopard tankını Ukrayna'ya teslim ediyoruz. Bunlar, savaş alanında saflarınızda duracak tanklar ve yakında daha fazlasını teslim edeceğiz."

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