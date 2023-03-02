Dolar
18.89
Euro
20.02
Altın
1,834.53
ETH/USDT
1,628.00
BTC/USDT
23,301.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Güney Kore'den satın alınan K2 Black Panther tanklarından üreteceklerini, bu kapsamda da yeni istihdam sağlanmış olacağını söyledi.

Murat Temizer   | 02.03.2023
Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek Fotoğraf: Omar Marques/AA

Varşova

Poznan'daki askeri otomotiv fabrikasını ziyaret eden Blaszczak, burada çalışanlarla bir araya geldi.

Blaszczak, söz konusu fabrikada Güney Kore'den satın alınan K2 Black Panther tanklarının bakımının yapılacağını belirterek, "Bu tankların onarımı ve üretimi de burada yapılacak. Poznan ve Wielkopolska şehirlerinde, yeni istihdam sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile yapılan anlaşmanın, ülke teknolojisinin Polonya'ya transferini içerdiğini aktaran Blaszczak, bunun Poznan'da K2 bileşenlerinin üretilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

Blaszczak, "Bu tanklardan 180'i ilk aşamada teslim edilecek ve doğrudan Güney Kore'den gelecek. Daha sonrakiler ortak üretim olacak ve Poznan'da üretilecek." diye konuştu.

Poznan'da 1945'te kurulan askeri otomotiv fabrikası, ağır paletli askeri araçların üretimi, modernizasyonu, onarımı ve korunmasından sorumlu bulunuyor ve aynı zamanda Polonya'nın kullandığı Alman yapımı Leopard 2 tankları için de yetkili merkez olarak biliniyor.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyük bir ivme kazanan yeniden silahlanma programının bir parçası olarak Güney Kore'den bin adet K2 satın almayı planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında
Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi
Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusundan "Herhangi bir denetim yapmadım" itirafı
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen Hatay'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek

Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 10 milyonu geçti

Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen Samandağ'a yardım

Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını durduracak

Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını durduracak
Litvanya Savunma Bakanı: Kiev savaşı kazanmalı yoksa bölgenin güvenliği tehlikeye girecek

Litvanya Savunma Bakanı: Kiev savaşı kazanmalı yoksa bölgenin güvenliği tehlikeye girecek
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet