Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı'nı görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde, Zelenskiy’nin Herson şehri Askeri İdaresi yönetimindeki değişikliklerle ilgili imzaladığı 2 kararname yayımlandı.
Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya’yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko’yu atadı.
Mroçko, Ukrayna’nın Güney Bölgesi Askeri Savcı Yardımcısı görevi yapmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.