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Dünya

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artıracak ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandıracak.

Murat Temizer  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

Varşova

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin, sınır komşusu Belarus ile ilgili bir araya geldiği kaydedildi.

Bugün sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Belarus tarafı daha önce Polonya tarafını eğitim konusunda bilgilendirmişti. Sınır geçişi, Bialowieza bölgesinde, radar sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştıran çok düşük bir irtifada gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırdaki asker sayısının arttırılması ve bölgeye savaş helikopterleri de dahil olmak üzere ilave güçlerin konuşlandırılması talimatını verdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Belarus maslahatgüzarının olayı açıklamak üzere Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

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