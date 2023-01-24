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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Başbakanı Morawiecki: Umarım tanklar konusunda Almanya'dan yanıt çabuk gelir

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan hızla yanıt beklediklerini söyledi.

Murat Temizer   | 24.01.2023
Polonya Başbakanı Morawiecki: Umarım tanklar konusunda Almanya'dan yanıt çabuk gelir Fotoğraf: Artur Widak/AA

Varşova

Morawiecki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'yı oyalanmakla suçladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi için Almanya'dan onay istendiği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Morawiecki, "Umarım tanklar konusunda Almanya tarafından yanıt çabuk gelir, çünkü Almanlar oyalanıyor, kaçıyor, anlaşılması zor bir şekilde hareket ediyor." diye konuştu.

Morawiecki, Almanya'nın Ukrayna'yı daha geniş bir şekilde savunmaya yardım etme konusunda isteksiz olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti.

Almanya'nın yaklaşımına anlam veremediğini belirten Morawiecki, "Korku mu, tamamen anlaşılmaz bir durum mu, yoksa Rusya ile normal ilişkilere dönüşün mümkün olduğuna dair inanç mı?" ifadesini kullandı.

Morawiecki, Almanya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomisi olduğuna ve Ukrayna'ya yardım eden ülkeler koalisyonuna büyük katkı sağlaması gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinde kullanılıyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Berlin'in onayının alınması gerekiyor.

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