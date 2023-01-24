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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, "tank koalisyonu"na katılımın geniş olmasını istiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndermek isteyen ülkeler koalisyonuna katılımın geniş olmasını istediğini söyledi.

Murat Temizer   | 24.01.2023
Polonya, "tank koalisyonu"na katılımın geniş olmasını istiyor

Varşova

Przydacz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman yapımı Leopard tanklarına sahip yaklaşık 20 ülke olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'nın ikna edilmesi gerektiğini ve bunun için diplomatik çalışmalar olduğunu vurgulayan Przydacz, "Umarız bir an önce bir karar alınır çünkü olası gecikmelerin bedeli maalesef Ukrayna askerlerinin kanıdır." ifadesini kullandı.

Przydacz, Ukraynalıların sadece kendi bağımsızlıkları için değil aynı zamanda Avrupa çapında istikrar ve barış için savaştıklarına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya Leopard tankları göndermek isteyen ülkeler koalisyonunun 'olabildiğince büyük' olmasını istiyoruz." dedi.

Leopard tankları, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinde kullanılıyor

Polonya medyasındaki haberlere göre, Varşova yönetimi, Ukrayna'ya 14 Leopard tankı göndermeyi planlıyor.

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinde kullanılıyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Berlin'in onayının alınması gerekiyor.

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