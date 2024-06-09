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Dünya

PKK/YPG'li teöristler Deyrizor'da bir sivili öldürdü

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği Direnç köyünde alıkoyduğu bir sivili öldürdü.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
PKK/YPG'li teöristler Deyrizor'da bir sivili öldürdü

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Direnç köyünde bugün sabah saatlerinde bir sivili alıkoydu.

Henüz belirlenemeyen bir köye götürülen A.H.D, teröristlerce silahla ateş açılarak öldürüldü.

PKK/YPG’li teröristler, A.H.D'nin cesedini daha sonra kaçırdıkları köyün yakınlarına bıraktı.

A.H.D'nin cesedinde derin kesiklerin bulunduğu ve vücudunun farklı bölgelerinde çeşitli işkence izlerinin yer aldığı belirtildi.

A.H.D'nin öldürüldüğünü haber alan köy halkı, yolları keserek PKK/YPG'li teröristleri protesto etti.

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