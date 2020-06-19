Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 461'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 480 artarak, 244 bin 388'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 131 bin 190 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.