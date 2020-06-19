Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,723.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 19.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü Fotoğraf: Juanjo Fernandez/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 461'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 480 artarak, 244 bin 388'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 131 bin 190 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Dünya Bankası: Kovid-19 eğitimde kalıcı kayba neden olabilir
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'nin birçok eyaletinde Kovid-19 rakamları rekor seviyede yükseldi

ABD'nin birçok eyaletinde Kovid-19 rakamları rekor seviyede yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 603'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 603'e yükseldi