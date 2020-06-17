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Dünya, Koronavirüs

Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Peru'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 56'ya yükseldi.

Sinan Doğan   | 17.06.2020
Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti Fotoğraf: Juanjo Fernandez/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 56'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 56'ya çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 164 artarak 237 bin 156'ya ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 125 bin 205 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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