Dolar
14.70
Euro
16.10
Altın
1,919.91
ETH/USDT
2,635.10
BTC/USDT
39,702.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Sinan Doğan   | 15.03.2022
Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Bogota

Peru basınında çıkan habere göre, Retaz eyaletine bağlı Retamas kasabasında, bir dağın yamacından kayan tonlarca toprak evlerin üzerine düştü.

Yetkililer, yaklaşık 80 evin toprak altında kaldığını, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar 4 kişinin kurtarıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölge Valisi Manuel Llempen, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, tepeden kayan toprağın 60 ila 80 evi yuttuğunu belirterek, bu evlerde kaç kişinin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da Twitter'daki paylaşımında, heyelandan etkilenen ailelere destek olacaklarını kaydederek, Savunma Bakanı'nın bölgeye gitmesi için talimat verdiğini ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kayan toprağın evlerin üzerine düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı