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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Dünya

Pentagon: George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye gidiyor

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 08.02.2023
Pentagon: George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye gidiyor

Washington DC

Günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Lloyd Austin ve Pentagon adına Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Austin’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre destek vermeye devam edeceklerine söz verdiğini söyledi.

Ryder, Türkiye’nin uluslararası yardım çağrısı üzerine 7 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD unsurlarının ilk yardım ekiplerini deprem bölgelerine taşımaya başladığını aktardı.

Pentagon’un ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği arama kurtarma ekibini, Türkiye’ye C-17 uçağıyla taşıdığını belirten Ryder, şunları kaydetti:

“ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Bunların da 9 Şubat’ta orada olmalarını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar taziyelerimizi iletiyoruz ve bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve insanları kurtarmak için müttefikimizin yanındayız.”

EUCOM’un tıbbi yardım ve su tedariği başta olmak üzere aktif bir şekilde çalıştığına işaret eden Ryder, “Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Yardım taleplerine olabildiğince hızlı yanıt vermek üzere hazırlanıyoruz.” diye konuştu.

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