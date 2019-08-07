Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu
Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/aKEuPL18rH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2019