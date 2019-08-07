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Dünya

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.08.2019
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

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