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Dünya

Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan   | 16.10.2022
Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

Bolivar

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'nın Puerto Amuelles kıyılarına 673 kilometre uzaklıkta ve Kosta Rika'nın 738 kilometre kuzeyinde yaşanılan depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


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