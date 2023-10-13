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Dünya

Paris'te maaş artışı talebiyle yürüyen protestoculara polisten sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te maaş artışı talebiyle düzenlen gösteride polis, protestoculara sert müdahalede bulundu.

Esra Taşkın  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Paris'te maaş artışı talebiyle yürüyen protestoculara polisten sert müdahale

Paris

Sendikaların çağrısıyla öğretmenler dahil farklı meslek grupları ülke genelinde maaş artışı ve kadın-erkek eşitliği talebiyle greve gitti.

Bu kapsamda Paris, Marsilya, Lyon kentleri de dahil ülkede 200 kadar noktada gösteri düzenlendi.

Paris'teki gösteriye İtalya Meydanı'ndan başlayan protestocular Vauban Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis sert müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.

Lyon'daki gösteriye Filistin destekçileri de katıldı

Sosyal medya paylaşımlarındaki görüntülere göre, Lyon'daki gösteride, protestocular ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze direniyor" yazılı pankartları taşıdı.

Fransız basınındaki haberlere göre, organizatörler ülke genelindeki gösterilere 200 bin, polis ise 92 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

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