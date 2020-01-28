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Dünya

Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yusuf Özcan   | 28.01.2020
Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti Fotoğraf: Julien Mattia

Paris

Paris'te itfaiyeciler protesto düzenledi

Fransa'da itfaiyeciler, emeklilik reformuna karşı ve daha iyi çalışma şartları talepleriyle protesto düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Sarı yelekliler ve emeklilik reformuna karşı çıkanların ardından, itfaiyeciler de sokaklara indi.

Ülkenin çeşitli kentlerinden Paris'e gelen yüzlerce itfaiyeci, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü.

Çalışma koşullarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.

Maaşlarının iyileştirilmesini de isteyen eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte çalışan itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğu belirtildi.

1 yıldan fazladır Macron yönetimi karşıtı gösterilerinin düzenlediği Fransa'da ve özellikle Paris'teki sokaklarda sık sık şiddetli olaylar yaşanıyor.

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