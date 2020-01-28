Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti
Fransa'nın başkenti Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Sarı yelekliler ve emeklilik reformuna karşı çıkanların ardından, itfaiyeciler de sokaklara indi.
Tensions en cours. Les #pompiers matraqués par la police #greve28janvier pic.twitter.com/iYozZXH0J4— Jonathan Moadab (@MoadabJ) January 28, 2020
Ülkenin çeşitli kentlerinden Paris'e gelen yüzlerce itfaiyeci, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü.
Çalışma koşullarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.
Maaşlarının iyileştirilmesini de isteyen eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte çalışan itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğu belirtildi.
1 yıldan fazladır Macron yönetimi karşıtı gösterilerinin düzenlediği Fransa'da ve özellikle Paris'teki sokaklarda sık sık şiddetli olaylar yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.