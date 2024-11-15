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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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