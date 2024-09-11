Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Lorengau kentinin yaklaşık 170 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.