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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şilan Turp  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Lorengau kentinin yaklaşık 170 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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