Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında toprağa verilecek 10 cenaze gözyaşlarıyla karşılandı

[1/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[2/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[3/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[4/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[5/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[6/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[7/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[8/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[9/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[10/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[11/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[12/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[13/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[14/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[15/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[16/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[17/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[18/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[19/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı.

[20/20] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Cenazelerin muhafaza edileceği savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurbanların yakınları ve çok sayıda vatandaş toplandı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )