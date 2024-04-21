Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,163.00
BTC/USDT
65,175.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri’de “Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Papa'dan Orta Doğu'da diyalog ve diplomasi yollarının izlenmesi çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki durumu kaygıyla takip ettiğini belirterek, diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı.

Barış Seçkin  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Papa'dan Orta Doğu'da diyalog ve diplomasi yollarının izlenmesi çağrısı

Vatikan

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, "Orta Doğu'daki durumu endişeyle ve acıyla takip etmeyi sürdürüyorum." dedi.

Savaşlara ve hak iddia etme mantığına teslim olunmaması gerektiğini dile getiren Papa Franciscus, "Bunların yerine diyalog ve diplomasi yollarının hakim olmasına izin verin, bu çok şey yapabilir." diye konuştu.

Papa, "Filistin ve İsrail'de barış için her gün dua ediyorum ve bu iki halkın yakın zaman içinde acılara son vermesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna için de dua ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir
Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"nin yardım yolculuğu hızlı çekim tekniği ile görüntülendi
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Papa'dan Orta Doğu'da diyalog ve diplomasi yollarının izlenmesi çağrısı

Papa'dan Orta Doğu'da diyalog ve diplomasi yollarının izlenmesi çağrısı

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı

ABD'de Columbia Üniversitesinde süren Filistin'e destek gösterisinde 1 kadın gözaltına alındı

İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı
İsrail’in Refah'taki saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldı

İsrail’in Refah'taki saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldı
Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti

Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet