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Dünya

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı

Pakistan'da Meclis oylamasıyla 2'nci kez başbakan seçilen Müslüman Ligi-Navazdan Partisi (PML-N) Başkanı Şahbaz Şerif için Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yemin töreni düzenlendi.

Irmak Akcan  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı

Karaçi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi liderliğinde düzenlenen yemin törenine, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif de katıldı.

Yemin ederek görevine başlayan Şerif, dün Pakistan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada, geçerli oyların 201'ini alarak 2'nci kez başbakan seçilmişti.

Şerif'in rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan'ın yeni başbakanı Şerif'i telefonla arayarak tebrik etmişti.

Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 2022-2023 döneminde de Pakistan Başkanı olarak görev yapmış, ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

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