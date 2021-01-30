Pakistan'ın kültür başkenti: Lahor
Pakistan’ın Pencap eyaletinin en büyük şehri Lahor, yönetim merkezi olmasının yanı sıra görkemli tarihi eserleri, baharatlı sokak yemekleri ve ünlü bahçeleriyle de ülkenin kültür başkenti olarak nitelendiriliyor.
Lahor
Pakistan'ın doğusunda Hindistan sınırında yer alan şehrin renkli kültürü, yerli ve yabancı turistlerin kente adeta akın etmesine yol açıyor.
Şehrin modern yerleşim bölgelerinin dışında yer alan ve "eski Lahor" olarak adlandırılan bölge, yoğun trafiği, üç tekerlekli taksi "rikşa"ların korna sesleri ve yollarda gezen çeşitli çiftlik hayvanlarıyla farklı bir hareketliliğe sahip.
Bununla birlikte şehrin tarihi dokusunu yansıtan eski Lahor, merkezinde bulunan Badşahi Camisi ve çevresindeki yapılar ile kente gelen ziyaretçiler için açık hava müzesini andırıyor.
Baharatlı Pakistan yemekleri
Badşahi Camisi’nin hemen yanında bulunan sokak yemekleriyle ünlü yeme içme caddesi, turistlerin en fazla uğradığı noktalarından biri.
Renkli binaların önünde sıra sıra dizilen satıcılar, Lahor’un kendine has baharatlı yemeklerini turistlerin beğenisine sunuyor.
Tavuk şiş "tikka" başta olmak üzere tavuktan yapılan "karahi", tavuk tava, keçi veya dana ayağından yapılan "paya", nohuttan yapılan "çannah" ve "golgappa", betel ağacı yaprağının içerisine seylan kaşusu, hurma ve çeşitli soslar katılarak hazırlanan "pan" gibi çeşit çeşit yemek ve atıştırmalıkları burada bulmak mümkün.
Etli yiyeceklerin çoğu, "roti", "paratha" ve "nan" gibi tandırda ya da sacda yapılan ekmeklerle tüketiliyor.
Öte yandan, sütlü çay "dut patti” ve içerisinde çeşitli kuruyemişlerin bulunduğu "Keşmir çayı" da yine ziyaretçilerin beğenerek tükettiği sıcak içecekler arasında bulunuyor.
100 bin kişilik Badşahi Camisi
Yeme içme sokağının hemen yanında yer alan Badşahi (Padişah) Camisi ise gerek şehrin gerekse ülkenin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.
1671’de Babür Devleti’nin sultanı Evrengzib döneminde inşasına başlanan cami, 1673’te tamamlandı.
Sultan Evrengzib’in babası Şah Cihan tarafından yaptırılan ve bugün Hindistan sınırları içerisinde yer alan başkent Yeni Delhi’deki Cuma Camisi’nin mimarisine oldukça benzer bir yapıda olan Badşahi Camisi'nin 100 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.
Yeni Delhi’deki Cuma Camisi’nden kapasite ve kapladığı alan bakımıyla büyük olan Badşahi Camisi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki 300 bin kişilik Faysal Camisi’nin ardından ülkenin en büyük 2’nci camisi unvanına sahip.
Cami, 1993’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındı.
Lahor Kalesi ve ülkenin bağımsızlığını simgeleyen Pakistan Minaresi de yine caminin yakınında bulunuyor.
Muhammed İkbal'in kabri caminin yanında
Tarihi boyunca önemli ilim ve fikir insanlarına ev sahipliği yapan Lahor’da bu kişilere ait kabirler de bulunuyor.
Gerek yazdığı eserlerle gerekse ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki önemli rolüyle Pakistan’ın milli şairi unvanını alan Muhammed İkbal’in kabri, Badşahi Camisi’nin ana kapısının girişinde sol tarafta yer alıyor.
Ziyaretçilerin sıklıkla uğradığı kabirde ise askerlerin nöbet tutması göze çarpıyor.
Öte yandan, Hakikat Bilgisi (Keşfü’l Mahcub) isimli eseriyle tanınan sufi Hücviri, Delhi Sultanlığı'nın kurucusu Kutbuddin Aybek ve Babür Sultanı Cihangir Şah’ın kabirleri de yine Lahor’da bulunuyor.
16 hektarlık bahçe
Hint alt kıtasının çeşitli bölgelerinde aralarında Tac Mahal, Cuma Camisi ve Kızıl Kale'nin de bulunduğu önemli eserler bırakan Babür Sultanı Şah Cihan'ın Lahor'da 1641-1642 yılları arasında inşa ettirdiği Şalimar Bahçeleri de şehrin göze çarpan cazibe merkezlerinden biri.
16 hektarlık alana yayılan bahçe 400'ün üzerinde çeşme, çeşit çeşit ağaç ve çiçekle bezenmiş durumda.
Söz konusu eser 1981'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi.
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