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Dünya

Gine Körfezi'nde kargo gemisine korsan saldırı

Batı Afrika'nın Gine Körfezi açıklarında bir kargo gemisine korsan saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 30.01.2021
Gine Körfezi'nde kargo gemisine korsan saldırı

İstanbul

Denizcilik suçlarının haberleştirildiği "Maritime Bulletin" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Gine Körfezi'nde bir kargo gemisine korsan saldırı düzenlendiği belirtildi.

Togo açıklarında sabah saatlerinde saldırıya uğrayan geminin, ABD bayraklı olduğu açıklandı.

Geminin Kanarya Adaları'ndan Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletine hareket ettiği sırada saldırıya uğradığı ve rotasından çıktığı kaydedildi.

Mürettebatın sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi alınamadığı aktarıldı.

Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların dünya ekonomisine 818 milyon dolar zararı oldu.

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