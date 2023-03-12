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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı

Ülkenin 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında 2 bin 400 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Betül Aklan  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemeleri taşıyan uçak, Adana'ya ulaştı.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen yaklaşık 100 tonluk 1200 çadırın yüklendiği ilk uçağın ardından aynı sayıda çadırın bulunduğu ikinci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Özel Danışmanı Khawaja Ahmed Hassan'ın da bulunduğu uçaktan indirilen malzemeler, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Hassan, gazetecilere, Türkiye ve Pakistan arasında kardeşlikten öte çok özel bir ilişki olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu belirten Hassan, "Biz de size gerçekten minnettarız çünkü sel ve deprem gibi sorunlar yaşadığımızda Türkiye ilk önce geldi ve hep oradaydı." dedi.

Hassan, Türk dostlarının kendilerine ihtiyacı olduğu düşüncesiyle depremlerin ardından bölgeye yönelik ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başbakan Şahbaz Şerif'in de deprem bölgesini ziyaret ettiğini hatırlatan Hassan, "Misafirperverliğiniz için gerçekten minnettarız. Pakistan'a ve Pakistan halkına her zaman çok nazik davrandınız. Daha iyi koşullarda, daha mutlu anlarda buluşmamız için dua ediyoruz ve bunu umuyoruz." diye konuştu.

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