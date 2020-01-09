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Dünya

Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'ya ABD-İran arası gerilimi düşürmek için çalışmaları talimatı verdi.

Behlül Çetinkaya   | 09.01.2020
Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'ya ABD-İran arası gerilimi düşürmek için çalışmaları talimatı verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Han, Kureyşi'nin İran, Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Bajva'nın ise askeri yetkililerle görüşeceğini belirten Han, "Kureyşi ile Bajva'ya mevkidaşlarıyla görüşerek Pakistan'ın barış için üzerini düşeni yapacağı ancak hiçbir savaşın parçası olmayacağı mesajını iletme talimatı verdim." ifadelerini kullandı.



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