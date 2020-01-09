Euro
6.58
Dolar
5.92
BIST 100
115,540.60
Altın
1,546.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Kanada İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından olayı aydınlatacak yanıtlar beklediklerini söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 09.01.2020
Kanada İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Ankara

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto'da yaptığı açıklamada, düşen uçakta aktarmalı olarak Kanada'ya gelecek 138 yolcunun bulunduğunu, bunlar arasında çok sayıda uluslararası öğrenci ve yeni evlilerin yer aldığını belirterek hükümetinin İran'ın liderliğindeki soruşturmaya dahil olmak için çaba harcadığını kaydetti. 

Justin Trudeau, "Kanadalıların soruları var ve bu sorular yanıtlanmayı hak ediyor." derken, uçağın düşürülme ihtimaline ilişkin "Bu konuda tahminde bulunmak için çok erken." ifadesini kullandı.

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau uçakla kalkıştan hemen sonra irtibatın kesildiğini ve ne yaşandığının öğrenilmesi için kara kutu bilgisine ihtiyaç duyulduğunu bildirirken, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, uçakta en az 63 Kanadalının öldüğünü ancak çifte vatandaşlarla ilgili yeni bilgiler geldikçe bu sayının değişebileceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor

Benzer haberler

Kanada İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Kanada İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi

Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde

İran'da düşen uçak için inceleme yapacak Ukraynalı heyet Tahran'a geldi

İran'da düşen uçak için inceleme yapacak Ukraynalı heyet Tahran'a geldi
Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi

Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi
Avam Kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak

Avam Kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak