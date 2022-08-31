Pakistan'da selzedeler yardımların bir an önce ulaşmasını bekliyor
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı selden etkilenen halk, gerekli yardımların bir an önce ulaşmasını bekliyor.
İslamabad
Svat bölgesine bağlı Madyan şehri, birkaç gün önce son 30 yılda görmediği bir sele şahit oldu.
Şiddetli yağışlar sebebiyle Svat Nehri’nde su seviyesi yükseldi.
Güçlü akıntının da etkisiyle nehrin üzerinden geçen köprüler, yollar yıkıldı ve çok sayıda ev hasar gördü.
Köprülerin yıkılması sonucu şehrin bir kısmının Kalam Vadisi ve kuzeydeki diğer bölgelerle bağlantısı tamamen koptu.
Şehrin çarşısı ise nehrin taşmasıyla çamura bulanmış durumda.
Beklenmedik şekildeki yağış, ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi burada da onlarca kişiyi evsiz bıraktı.
86 ev yıkıldı
Madyan şehrinin Ingrabad Köyü, Svat Nehri’nin kollarından Kvanda’nın taşması sonucu ağır hasar aldı.
Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı köyde 86 ev yıkıldı.
Seller, beraberinde getirdiği taş, kum ve çamuru köy yoluna taşıdı ve yol tamamen kapandı.
Selin taşlarla kapattığı yolda çok sayıda ev de kum ve çamurla doldu.
Yol hiç yokmuş gibi
Köye varıldığında ilk dikkatimizi çeken şey, evlerin çatılarının hizasında yürüdüğümüzü fark etmemizdi. Sel, on binlerce büyük taş parçasını şehrin yanındaki köye taşıyarak burayı adeta toprağın altına itmiş.
Evleri taşların altında kalanlar uyarana kadar yürüdüğümüz yerin 3 gün önce yol olduğunu ve buradan arabaların geçtiğini kimse anlamazdı.
Köylüler, bir yandan evlerindeki çamuru temizlemeye çalışıyor, diğer yandan da eşyalarını çıkarmayı sürdürüyordu.
Sel, yolu ortadan kaldırmış ve nehrin yatağını da değiştirmişti.
Köy sakinleri yardım bekliyor
İngrabad Köyü'nde yaşayan Naimullah Han, AA muhabirine hemen arkasındaki yıkılan evini göstererek, yardımların gelmemesinden şikayet etti.
Han, kendilerine komşularının yardım ettiğini belirterek, "Biz kendi başımızayız. Kimse yemeğimiz olup olmadığını, yatacak yer durumumuzu sormadı. Gece gündüz biz buradayız. Evimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok." dedi.
Evi yıkılanlardan Nurullah Şah ise eşi ve çocuklarıyla ortada kaldığını, selin su hatlarına zarar vermesiyle içecek suları da olmadığını ifade etti.
Köy sakinlerinden Sacid Enver ise bölgede yardım kampı kurulmadığını ve çok sayıda kişinin açıkta kaldığını söyledi.
Enver, kendisinin de evinin yıkıldığını ifade ederek, "Hayber Pahtunhva eyaleti yönetimi veya Pakistan hükümetinden bir yardım gelmedi. Yardım bekliyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.