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Dünya

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1301 artarak 20 bin 71'e yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 03.05.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 457'ye çıktı.

Son 24 saatte yapılan 8 bin 716 test sonucunda 1301 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 20 bin 71, toplam test sayısı ise 203 bin 25 oldu.

Ülkenin yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap, 7 bin 494 kişi ile en çok vaka görülen eyalet oldu.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 5 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.

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