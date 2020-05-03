Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1301 artarak 20 bin 71'e yükseldi.
İslamabad
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 457'ye çıktı.
Son 24 saatte yapılan 8 bin 716 test sonucunda 1301 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 20 bin 71, toplam test sayısı ise 203 bin 25 oldu.
Ülkenin yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap, 7 bin 494 kişi ile en çok vaka görülen eyalet oldu.
Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 5 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.