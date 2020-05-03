Euro
7.55
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Dünya

Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Son 24 saat içerisinde herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmayan Ürdün'de, çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak.

Laith Al-jnaidi,Safiye Karabacak   | 03.05.2020
Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Amman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ürdün'de son 24 saat içerisinde herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı, çarşambadan itibaren tüm ekonomik sektörlerin faaliyet göstermesine izin verileceği duyuruldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri düzenlediği basın toplantısında, tüm ekonomik sektörlerin çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçmesi kararı aldıklarını belirtti.

İşçilerin yüzde 75'inin Ürdünlü olması şartıyla tam üretim kapasitesiyle çalışmalarına izin verileceğini aktaran Hamuri, kurum sahiplerinden virüsün yayılmaması için azami dikkat göstermelerinin istendiğini ve buna uymayanlara para cezası verilmesi kararı alındığını ifade etti.

Ülkede yeni vaka tespit edilmedi

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm ve yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının 461, iyileşenlerin sayısının ise 370 dolduğu kaydedildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek
Sırbistan Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen OHAL'i kaldırmayı planlıyor
Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti
Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi

Benzer haberler

Boris Becker: ABD Açık'ın New York'ta yapılması akılsızca olur

Boris Becker: ABD Açık'ın New York'ta yapılması akılsızca olur

Sırbistan Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen OHAL'i kaldırmayı planlıyor

Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat