Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.
İslamabad
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749'a yükseldi.
Virüsün ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana Kovid-19 tespit edilen 2 bin 156 kişinin taburcu edildiği ülkede, toplam ölü sayısı son 24 saatte hayatını kaybeden 17 kişiyle 209'a ulaştı.
Son 24 saatte 5 bin 637 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı 118 bin 20 olarak açıklandı.
Ülkedeki vakaların 4 bin 328'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 51 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Keşmir'de kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.