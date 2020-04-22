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Dünya, Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.

Behlül Çetinkaya   | 22.04.2020
Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749'a yükseldi. 

Virüsün ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana Kovid-19 tespit edilen 2 bin 156 kişinin taburcu edildiği ülkede, toplam ölü sayısı son 24 saatte hayatını kaybeden 17 kişiyle 209'a ulaştı.

Son 24 saatte 5 bin 637 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı 118 bin 20 olarak açıklandı.

Ülkedeki vakaların 4 bin 328'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 51 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Keşmir'de kaydedildi.

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