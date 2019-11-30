Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da Diyanet tarafından inşa edilen anaokulu açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pakistan'ın Mansehra kentindeki Reerh köyündeki inşa edilen 73 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışı yapıldı.

Behlül Çetinkaya   | 30.11.2019
Pakistan'da Diyanet tarafından inşa edilen anaokulu açıldı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da Diyanet İşleri Başkanlığınca inşa edilen anaokulu açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pakistan'ın Mansehra kentindeki Reerh köyündeki inşa edilen 73 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışı yapıldı. Genel Müdürlük desteğiyle inşa edilen ve eğitim araç-gereçleri ile kırtasiye malzemesi ihtiyaçları karşılanan okulun açılışına, projeye destek veren Uluslararası Kardeşlik Organizasyonu (IBO) yetkilileri ile Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) katkılarıyla Uluslararası İslam Üniversitesinde okuyan Türk öğrenciler katıldı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Genel Müdürlük desteğiyle inşa edilen ve eğitim araç-gereçleri ile kırtasiye malzemesi ihtiyaçları karşılanan okulun açılışına, projeye destek veren Uluslararası Kardeşlik Organizasyonu (IBO) yetkilileri ile Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) katkılarıyla Uluslararası İslam Üniversitesinde okuyan Türk öğrenciler katıldı. 

Açılışta AA muhabirine açıklama yapan IBO Mütevelli Heyeti Üyesi Talha Uğurlu, kış aylarının sert geçtiği bölgede öğrencilerin zor şartlarda eğitim almalarının önüne bu okulla geçildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle inşa edilen okuldaki 73 öğrenciye İBO ve PAMDER'in iş birliğiyle eğitim araç ve gereçleri ile kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığını kaydeden Uğurlu, "Bu yardımla Pakistan ve Türkiye gibi güzel iki ülkenin geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesini ve genç nesillerin gelecekte her iki ülkeye faydalı olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Açılışta, öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı el işi çalışmaları sergilendi. Ayrıca etkinlikte tasarımı Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan ve elle boyanmış Pakistan-Türkiye dostluğunu anlatan kıyafetler de dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Pakistan'da Diyanet tarafından inşa edilen anaokulu açıldı

Pakistan'da Diyanet tarafından inşa edilen anaokulu açıldı

Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı

Eski Nepal Başbakanı'ndan Keşmir için diyalog çağrısı

'Keşmir'de bir savaş başlarsa bunun sonuçları Güney Asya bölgesiyle sınırlı kalmaz'

'Keşmir'de bir savaş başlarsa bunun sonuçları Güney Asya bölgesiyle sınırlı kalmaz'
Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı
Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi

Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi