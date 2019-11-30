Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

Dursun Aydemir   | 30.11.2019
Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Avrupa Birliği (AB) Konseyi önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, meydanda barikat kurarak eylemcileri dağıttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

Brüksel'de mülteciler oturum izni için gösteri düzenledi

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında

Macron'dan akaryakıt zamları konusunda hata yaptığı itirafı

Macron'dan akaryakıt zamları konusunda hata yaptığı itirafı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt
Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinde 254 kişi gözaltına alındı

Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinde 254 kişi gözaltına alındı