Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.
Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Avrupa Birliği (AB) Konseyi önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.
Polis, meydanda barikat kurarak eylemcileri dağıttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.