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Dünya

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak Meclis'e sundu.

Gülşen Topçu   | 30.11.2019
Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu

Bağdat

Irak Meclisi'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Adil Abdulmehdi tarafından imzalanan istifa dilekçesi Meclis'e ulaştı.

Yetkili, Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanmasının beklendiğini ifade etti.

Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu dün 8 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

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